Американки взяли золото и бронзу в прыжках в длину на Олимпиаде-2024

Американская легкоатлетка Тара Дэвис-Вудхолл завоевала золотую медаль в прыжках в длину на Олимпийских играх в Париже.

В четвертой попытке американка показала результат 7,10 метра. Серебряным призером соревнований стала Малайка Михамбо из Германии (6,98). Третье место у еще одной представительницы США Жасмин Мур.

Сборная США лидирует в медальном зачете Олимпиады-2024: всего на счету команды 101 медаль (29 золотых, 37 серебряных и 35 бронзовых).

Легкая атлетика

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Прыжки в длину

Финал

1. Тара Дэвис-Вудхолл (США) — 7,10

2. Малайка Михамбо (Германия) — 6,98

3. Жасмин Мур (США) — 6,96