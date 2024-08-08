Американки взяли золото и бронзу в прыжках в длину на Олимпиаде-2024

Сегодня, 22:40
Американская легкоатлетка Тара Дэвис-Вудхолл завоевала золотую медаль в прыжках в длину на Олимпийских играх в Париже.
В четвертой попытке американка показала результат 7,10 метра. Серебряным призером соревнований стала Малайка Михамбо из Германии (6,98). Третье место у еще одной представительницы США Жасмин Мур.
Сборная США лидирует в медальном зачете Олимпиады-2024: всего на счету команды 101 медаль (29 золотых, 37 серебряных и 35 бронзовых).
Легкая атлетика
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
Прыжки в длину
Финал
1. Тара Дэвис-Вудхолл (США) — 7,10
2. Малайка Михамбо (Германия) — 6,98
3. Жасмин Мур (США) — 6,96