Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Статьи
Олимпиада
Новости
Чемпионат мира
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Легкая атлетика

Париж-2024

Сегодня, 22:40

Американки взяли золото и бронзу в прыжках в длину на Олимпиаде-2024

Алина Савинова
Telegram Дзен

Американская легкоатлетка Тара Дэвис-Вудхолл завоевала золотую медаль в прыжках в длину на Олимпийских играх в Париже.

В четвертой попытке американка показала результат 7,10 метра. Серебряным призером соревнований стала Малайка Михамбо из Германии (6,98). Третье место у еще одной представительницы США Жасмин Мур.

Сборная США лидирует в медальном зачете Олимпиады-2024: всего на счету команды 101 медаль (29 золотых, 37 серебряных и 35 бронзовых).

Легкая атлетика

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Прыжки в длину

Финал

1. Тара Дэвис-Вудхолл (США) — 7,10

2. Малайка Михамбо (Германия) — 6,98

3. Жасмин Мур (США) — 6,96

Источник: Медальный зачет Олимпийских игр в Париже
2
0
Читайте также
Сербского дзюдоиста могут наказать за религиозный жест на Олимпиаде-2024
Российский журналист узнал, как живут бомжи в Париже во время Олимпиады-2024
Смирнов опубликовал первый комментарий военкора Поддубного после ранения
Роман Ротенберг: «А кто бы отказался от Овечкина? Надеюсь, мы потянем его условия»
Рогов сообщил о возможном покушении на министра обороны Украины Умерова
Алаудинов сообщил о прибытии отряда спецназа «Ахмат» в Курскую область
Популярное видео
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Американца Лайлза увезли в кресле-каталке после забега на 200 метров на Олимпиаде-2024

Американка Маклахлин завоевала золото в беге на 400 метров с барьерами и побила собственный мировой рекорд