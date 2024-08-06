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Париж-2024

Сегодня, 16:04

Американского тренера Рейдера отстранили от Олимпиады из-за обвинений в сексуальном насилии

Алина Савинова
Ран Рейдер.
Фото Global Look Press
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Американского тренера Рана Рейдера отстранили от работы на Олимпийских играх в Париже из-за обвинений в сексуальном и эмоциональном насилии, сообщает The Telegraph.

Рейдер тренирует олимпийского чемпиона из Канады Андре Де Грасса, а также итальянца Марселя Якобса, который завоевал две золотые медали на Играх в Токио.

В 2022 году Рейдеру было отказано в аккредитации на чемпионат мира в Юджине из-за многочисленных обвинений его в сексуальных домогательствах. При этом тренер незаконно пытался попасть в зону разминки атлетов и был задержан полицией.

По информации источника, за прошедшие недели три спортсменки подали новые иски в суд Флориды, обвиняя Рейдера в сексуальном и эмоциональном насилии. После этого его аккредитация на Игры в Париже была отозвана.

Источник: The Telegraph
легкая атлетика
Олимпиада
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