Бельгийка Тиам стала трехкратной олимпийской чемпионкой в семиборье

Бельгийская легкоатлетка Нафиссату Тьям выиграла семиборье на Олимпийских играх в Париже.

29-летняя спортсменка стала трехкратной олимпийской чемпионкой. Она также побеждала в этой дисциплине на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году и на Играх в Токио в 2020-м.

Серебряным призером турнира в легкоатлетическом семиборье в Париже стала британка Катарина Джонсон-Томпсон. Тройку призеров замкнула еще одна бельгийка Ноор Видтс.

Легкая атлетика

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Семиборье

Итог

1. Нафиссату Тьям (Бельгия) — 6880

2. Катарина Джонсон-Томпсон (Великобритания) — 6884

3. Ноор Видтс (Бельгия) — 6707