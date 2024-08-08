Бегун Тебого завоевал первую золотую медаль Олимпийских игр в истории сборной Ботсваны

Сегодня, 21:39
Легкоатлет из Ботсваны Летсиле Тебого завоевал золотую медаль Олимпиады-2024 в беге на 200 м.
21-летний ботсванец показал результат 19,46 секунды. Серебро завоевал американец Кеннет Беднарек (19,62), бронза у еще одного американца — Ноа Лайлза (19,70).
Тебого завоевал первое золото Олимпийских игр в истории Ботсваны. На Играх-2012 Найджел Амос взял серебро в беге на 800 м, а на Олимпиаде-2020 сборная завоевала бронзу в эстафете 4х400 м.
Легкая атлетика
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
200 м
Финал
1. Летсиле Тебого (Ботсвана) — 19,46
2. Кеннет Беднарек (США) — 19,62
3. Ноа Лайлз (США) — 19,70