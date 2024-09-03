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Париж-2024

Сегодня, 11:38

Бойфренд поджег участницу Олимпиады Чептегей

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Угандийскую бегунью Ребекку Чептегей госпитализировали с ожогами 75 процентов тела, сообщает France Press.

По информации источника, на 33-летнюю спортсменку напал ее бойфренд. Он облил девушку бензином и поджег. Нападение случилось в доме Чептегей в Кении. Сам нападавший также получил ожоги. Пару удалось спасти благодаря вмешательству соседей.

Reuters сообщает, что сейчас Чептегей находится в больнице в критическом состоянии.

Чептегей принимала участие в Олимпийских играх-2024 в Париже. Спортсмена финишировала 44-й в марафонском забеге.

легкая атлетика
Олимпиада
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