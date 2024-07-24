Брат легкоатлетки Куличенко прокомментировал найденный у спортсменки аккаунт в Onlyfans

Брат прыгуньи в высоту Елены Куличенко Владимир прокомментировал новость, что у легкоатлетки, представляющей Кипр, нашли аккаунт на сервисе Onlyfans.

«Это все фейки со стороны Запада, чтобы выбить ее из психологического равновесия. У нее никогда не было никаких аккаунтов нигде, никто с ней не связывался, чтобы что-либо удалить, потому что удалять в принципе нечего. Это все искусственно созданная ситуация, которую раздули на пустом месте. Осталась всего неделя до выступления на Олимпиаде», — приводит слова Владимира ИА «Регнум».

Также брат Куличенко отметил, что данная ситуация выгодна главной конкурентке спортсменки на Олимпийских играх-2024 — украинке Ярославе Магучих.

«Мне было интересно поискать и разобраться, но я ничего не нашел. То есть все сфабриковано, просто фейковая новость, которая была распространена по всему интернету. Кому-то же это выгодно?» — сказал Владимир.

По словам брата легкоатлетки, никаких последствий для Елены не будет и она останется знаменосцем сборной Кипра на Играх-2024.

Куличенко до 2021 года представляла сборную России, а позже сменила спортивное гражданство на кипрское.