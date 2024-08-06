Легкоатлетка Кочанова: «Всю свою жизнь мечтала об Олимпиаде и о мировом рекорде»

Чемпионка России по прыжкам в высоту Мария Кочанова рассказала о своей мечте.

«Я всю свою жизнь, все детство мечтала об Олимпиаде и о мировом рекорде. У меня даже блокнотик сохранился, где написано, что я буду прыгать 2,18. Представляете, до какой степени я в детстве закинулась этой идеей? Я думала: да это легко, смогу, как вырасту. Сейчас не скажу, что есть прямо какие-то мечты-мечты. Я стала на все смотреть более реально. Стараюсь взять от себя максимум, но при этом не гружу себя тем, что от меня не зависит. А от меня зависит только мой результат. Вот о нем я и думаю», — приводит слова Кочановой RT.

22-летняя Кочанова в 2021 году стала чемпионкой России с результатом 1,94 м.

Легкоатлеты из России не представлены на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Российские и белорусские спортсмены по решению World Athletics с марта 2022 года лишены возможности выступать на крупных международных соревнованиях.