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Легкая атлетика

Париж-2024

Сегодня, 22:59

Дюплантис на Играх-2024 установил новый олимпийский рекорд по прыжкам с шестом

Сергей Разин
корреспондент
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Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис установил новый олимпийский рекорд на Играх-2024 в Париже.

24-летний швед после завоевания золотой медали прыгнул на 6,10 метра. Ранее рекорд принадлежал бразильцу Тиагу Бразу (6,03 метра), который он установил на Олимпиаде-2016 в Рио.

Также Дюплантису принадлежит мировой рекорд, который он установил на Бриллиантовой лиге в 2024 году (6,24 метра).

Легкая атлетика

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Шест

Финал

1. Арман Дюплантис (Швеция) — 6.10 OR

2. Сэм Кендрикс (США) — 5.95

3. Эммануил Каралис (Греция) — 5.90

4. Эрнест Джон Обиена (Филиппины) — 5.85

5. Эрсу Сасма (Турция) — 5.85

Арман Дюплантис
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