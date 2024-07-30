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Париж-2024

Сегодня, 18:44

Дюплантис отказался жить в Олимпийской деревне

Сергей Разин
корреспондент
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Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис во время Олимпиады-2024 будет жить вне олимпийской деревни, сообщает Expressen.

Ранее об отказе жить в олимпийской деревне высказали американские теннисистки, российский теннисист Даниил Медведев, южнокорейские пловцы и другие.

Дюплантис является олимпийским чемпионом 2020 года, двукратным чемпионом мира (2022 и 2023) и Европы (2018 и 2022). Также он дважды становился чемпионом мира в помещении (2022 и 2024) и выигрывал чемпионат Европы в помещении (2021).

Олимпийские игры завершатся 11 августа.

Арман Дюплантис
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