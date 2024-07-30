Дюплантис отказался жить в Олимпийской деревне

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис во время Олимпиады-2024 будет жить вне олимпийской деревни, сообщает Expressen.

Ранее об отказе жить в олимпийской деревне высказали американские теннисистки, российский теннисист Даниил Медведев, южнокорейские пловцы и другие.

Дюплантис является олимпийским чемпионом 2020 года, двукратным чемпионом мира (2022 и 2023) и Европы (2018 и 2022). Также он дважды становился чемпионом мира в помещении (2022 и 2024) и выигрывал чемпионат Европы в помещении (2021).

Олимпийские игры завершатся 11 августа.