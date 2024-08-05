Куличенко — о словах Магучих: «Бесит, когда политику впутывают в спорт. Дайте посоревноваться спокойно»

Представляющая Кипр прыгунья в высоту Елена Куличенко прокомментировала слова украинки Ярославы Магучих.

Ранее Магучих назвала Куличенко пророссийской и заявила, что не пойдет с ней на контракт, а скорее «патлы повырывает».

«Да, я видела, что там говорили. Но опять же: мы с ней были в секторе два раза, она не контактирует со мной, я ничего ей не говорю. Я не знала бы об этом, тоже спокойно бы себе жила, а тут эта мысль у меня в голове крутится, думаю: «Блин, реально сказала/не сказала?»

Так бесит, когда начинают политику впутывать в спорт, думаю: вам своего мало? У политиков есть, где можно всем этим заниматься, что вы в спорт это тянете? Дайте нам соревноваться спокойно», — цитирует Куличенко Sport24.

Магучих завоевала золотую медаль Олимпиады-2024. 22-летняя украинка показала результат 2,00 метра, выполнив прыжок с первой попытки.

Куличенко стала седьмой с результатом 1,95 метра, выполнив прыжок с третьей попытки.