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Париж-2024

Сегодня, 15:00

Куличенко отвечает хейтерам из-за скандала с аккаунтом на OnlyFans: «Я не рубль, чтобы всем нравиться»

Легкоатлетка Куличенко отвечает хейтерам из-за скандала с аккаунтом на OnlyFans
Мария Маркова
Шеф-редактор по специальным проектам
Елена Куличенко.
Фото Reuters
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Российская прыгунья в высоту Елена Куличенко, выступающая за Кипр, вышла в финал олимпийского прыжкового турнира, взяв высоту 1,92 м.

Незадолго до старта Игр в Париже вокруг Куличенко разгорелся скандал — греческие СМИ опубликовали информацию, что у спортсменки якобы есть аккаунт на OnlyFans. Сама спортсменка все обвинения отвергла и заявила, что профиль фейковый, а фото сгенерированы искусственным интеллектом.

— Я знаю свою правду, она у меня есть, — сказала «СЭ» Куличенко. — Мои друзья и близкие меня поддерживают. Мне все равно кто и что обо мне говорит и я не буду никому ничего доказывать. Тем более, люди, которых я вообще не знаю и в глаза не видела. Я не рубль, чтобы всем нравиться.

Елена Куличенко. «Когда говорю, что я из России, реагируют нормально. Не верьте мифам!» Легкоатлетка Куличенко вышла в финал Олимпиады

легкая атлетика
Олимпиада
Елена Куличенко
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