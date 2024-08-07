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Париж-2024

Сегодня, 07:00

Эстафета по марафонской ходьбе на Олимпиаде 2024: смотреть трансляцию

Смешанная эстафета по марафонской ходьбе на Олимпиаде пройдет 7 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Смешанная эстафета по марафонской ходьбе на Олимпиаде пройдет 7 августа.
Фото Global Look Press
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Смешанная эстафета по марафонской ходьбе на Олимпийских играх в Париже пройдет в среду, 7 августа. «СЭ» проводит текстовую онлайн-трансляцию десятого медального дня на Олимпиаде в Париже.
Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).

Эстафета будет проходить по той же трассе, что и индивидуальные соревнования по ходьбе, в центре Парижа у Эйфелевой башни.

Легкая атлетика на Олимпийских играх. 7 августа, среда

  • 08.30. ходьба, смешанная эстафета. Финал

Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.

Париж принимает летние Олимпийские игры 2024. Олимпийские игры-2024 в Париже: основная информация, виды спорта и расписание, фавориты и состав России

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