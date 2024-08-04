Финал на 100 м у мужчин на Олимпиаде 2024: смотреть трансляцию забега в легкой атлетике

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Соревнования по легкой атлетике на летних Олимпийских играх 2024 года проходят с 1 по 11 августа на арене «Стад де Франс» в Париже. Финал на 100 м среди мужчин состоится в воскресенье, 4 августа. Начало — в 22:50 по московскому времени.
В число фаворитов и финалистов Олимпийских игр в Париже на мужской стометровке входят:
«СЭ» ведет текстовую трансляцию в перекличке соревновательного дня Олимпиады-2024. В России федеральные телеканалы не показывают Олимпийские игры в Париже. Трансляцию матча можно смотреть бесплатно на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) после регистрации.
Расписание и результаты соревнований по легкой атлетике в Париже-2024 читайте в нашем материале.