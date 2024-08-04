Финал на 100 м у мужчин на Олимпиаде 2024: смотреть трансляцию забега в легкой атлетике

Финал на 100 м среди мужчин на Олимпиаде пройдет 4 августа

Соревнования по легкой атлетике на летних Олимпийских играх 2024 года проходят с 1 по 11 августа на арене «Стад де Франс» в Париже. Финал на 100 м среди мужчин состоится в воскресенье, 4 августа. Начало — в 22:50 по московскому времени.

В число фаворитов и финалистов Олимпийских игр в Париже на мужской стометровке входят:

Кишан Томпсон (Ямайка)

Облик Севилль (Ямайка)

Ноа Лайлс (США)

Фред Керли (США)

Акани Симбин (ЮАР)

Летсиль Тебого (Ботсвана)

Ламонт Джейкобс (Италия)

Кеннет Беднарек (США)

«СЭ» ведет текстовую трансляцию в перекличке соревновательного дня Олимпиады-2024. В России федеральные телеканалы не показывают Олимпийские игры в Париже. Трансляцию матча можно смотреть бесплатно на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) после регистрации.

Расписание и результаты соревнований по легкой атлетике в Париже-2024 читайте в нашем материале.