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Париж-2024

Сегодня, 21:30

Финал на 100 м у мужчин на Олимпиаде 2024: смотреть трансляцию забега в легкой атлетике

Финал на 100 м среди мужчин на Олимпиаде пройдет 4 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Ноа Лайлс.
Фото Reuters
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Соревнования по легкой атлетике на летних Олимпийских играх 2024 года проходят с 1 по 11 августа на арене «Стад де Франс» в Париже. Финал на 100 м среди мужчин состоится в воскресенье, 4 августа. Начало — в 22:50 по московскому времени.

В число фаворитов и финалистов Олимпийских игр в Париже на мужской стометровке входят:

  • Кишан Томпсон (Ямайка)
  • Облик Севилль (Ямайка)
  • Ноа Лайлс (США)
  • Фред Керли (США)
  • Акани Симбин (ЮАР)
  • Летсиль Тебого (Ботсвана)
  • Ламонт Джейкобс (Италия)
  • Кеннет Беднарек (США)

«СЭ» ведет текстовую трансляцию в перекличке соревновательного дня Олимпиады-2024. В России федеральные телеканалы не показывают Олимпийские игры в Париже. Трансляцию матча можно смотреть бесплатно на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) после регистрации.

Расписание и результаты соревнований по легкой атлетике в Париже-2024 читайте в нашем материале.

легкая атлетика
Олимпиада
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