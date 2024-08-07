Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Статьи
Олимпиада
Новости
Чемпионат мира
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Легкая атлетика

Париж-2024

Сегодня, 07:03

Легкоатлетка Томас — о победе на Олимпиаде: «Шесть лет я к этому шла»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Американская легкоатлетка Габриэль Томас прокомментировала свою победу в забеге на 200 метров на Олимпиаде-2024.

«Я действительно в шоке, потому что золотая олимпийская медаль — это то, о чем я даже не мечтала. Но в то же время я знаю, как упорно я за нее боролась. Шесть лет я к этому шла, упорно работая, участвуя в очень тяжелых соревнованиях, заставляя себя, и вот теперь это случилось, и я сделала это. Это самый счастливый момент в моей жизни», — приводит слова Томас официальный сайт МОК.

27-летняя спортсменка также является серебряным призером летних Олимпийских игр 2020 в Токио в женской эстафете 4х100 метров и чемпионкой мира 2023 года.

легкая атлетика
0
Читайте также
11-летняя скейтбордистка установила национальный рекорд Китая на Олимпиаде-2024
Борец Лопес после победы на Олимпиаде-2024 объявил о завершении карьеры
Врезавшуюся в китайского олимпийца журналистку отстранили от работы на ОИ
Ничушкин не торопится в СКА, а «Спартак» усилится экс-одноклубником Капризова. Главные трансферные новости КХЛ на 7 августа
Силы ПВО и РЭБ обнаружили и подавили несколько беспилотников в Воронежской области
В Мариуполе обнаружили схрон с секретной документацией минобороны Украины
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эстафета по марафонской ходьбе на Олимпиаде 2024: смотреть трансляцию