Легкоатлетка Томас — о победе на Олимпиаде: «Шесть лет я к этому шла»

Американская легкоатлетка Габриэль Томас прокомментировала свою победу в забеге на 200 метров на Олимпиаде-2024.

«Я действительно в шоке, потому что золотая олимпийская медаль — это то, о чем я даже не мечтала. Но в то же время я знаю, как упорно я за нее боролась. Шесть лет я к этому шла, упорно работая, участвуя в очень тяжелых соревнованиях, заставляя себя, и вот теперь это случилось, и я сделала это. Это самый счастливый момент в моей жизни», — приводит слова Томас официальный сайт МОК.

27-летняя спортсменка также является серебряным призером летних Олимпийских игр 2020 в Токио в женской эстафете 4х100 метров и чемпионкой мира 2023 года.