Губерниев резко высказался об организаторах Олимпиады: «Позорный косяк»

Российский ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал снятие олимпийской чемпионки ямайской бегуньи Шелли-Энн Фрейзер-Прайс с полуфинала на дистанции 100 м на Олимпийских играх в Париже.

«Да, а вот это косяк организаторов Игр! Прямо позорный косяк!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

37-летняя спортсменка снялась с соревнований. Официально причина ее решения не сообщается. Как утверждает Times Now, официальные лица не пустили легкоатлетку в зону для разминки.