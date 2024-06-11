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Париж-2024

Сегодня, 11:19

Чен: «Зрелищность легкой атлетики упала без участия россиян. Наши спортсмены украсили бы большинство турниров»

Зарина Халимхонова
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Серебряный призер чемпионата мира по легкой атлетики и спортивный комментатор Иоланда Чен в разговоре с «СЭ» выразила мнение, что зрелищность международных соревнований существенно снизилась после отстранения российских спортсменов.

«Обязательно буду следить за Олимпиадой. Я профессионал и должна знать, что происходит в мире. Пока не знаю, буду ли комментировать легкую атлетику. Спортивный канал обязан освещать в России все спортивные мероприятия, в том числе Олимпиаду. Потому что соперника нужно знать в лицо. Отрываться от мира спорта не нужно. Мы же не на другой планете живем. С какой стати мы не должны за всем наблюдать? Мы свободная страна. Зрелищность легкой атлетики уже упала без участия россиян. Наши спортсмены очень сильно украсили бы большинство турниров, которые проходят в мире, в том числе Олимпиаду», — сказала Чен «СЭ».

28 марта МОК рекомендовал не допускать к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов, которые связаны контрактами с военными структурами.

легкая атлетика
Олимпиада
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