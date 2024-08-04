Источник: Фрейзер-Прайс травмировала подколенное сухожилие

Трехкратная олимпийская чемпионка из Ямайки Шелли-Энн Фрейзер-Прайс получила травму подколенного сухожилия, сообщает Jamaica Observer.

По данным источника, она получила повреждение во время разминки.

37-летняя спортсменка не вышла на полуфинал Олимпиады в Париже в беге на 100 метров.

Ранее Times Now сообщал, что официальные лица не пустили легкоатлетку в зону для разминки. Отмечается, что это произошло из-за внезапного изменения в правилах, согласно которому спортсмены должны приехать на специальном автобусе, чтобы получить доступ к разминочной зоне. Фрейзер-Прайс прибыла на стадион самостоятельно.

Бегунья трижды становилась олимпийской чемпионкой — в Пекине (2008), Лондоне (2012) и Токио (2020). Кроме того, на ее счету четыре серебряные медали и одна бронзовая.