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Легкая атлетика

Париж-2024

Сегодня, 20:52

Канадские легкоатлеты победили в эстафете 4х100 м на Олимпийских играх в Париже

Алина Савинова
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Легкоатлеты из Канады завоевали золотые медали в эстафете 4х100 м на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Их результат — 37,50 секунды.

Вторыми финишировали спортсмены, представляющие сборную ЮАР (37,57 секунды). На третьем месте расположились британцы (37,61). Команда США допустила ошибку при передаче эстафетной палочки после первого этапа и показала только 7-й результат.

Ранее у женщин эстафету выиграла сборная США. Британский квартет завоевал серебряные медали, бронза досталась немкам.

Легкая атлетика

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Эстафета 4х100 м

Финал

1. Канада — 37,50

2. ЮАР — 37,57

3. Великобритания — 37,61

Источник: Медальный зачет Олимпийских игр в Париже
Олимпиада
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