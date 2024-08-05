Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Статьи
Олимпиада
Новости
Чемпионат мира
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Легкая атлетика

Париж-2024

Сегодня, 22:39

Кенийка Чебет завоевала золотую медаль в беге на 5000 метров на Олимпиаде-2024

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Кенийская спортсменка Беатрис Чебет завоевала золотую медаль Олимпиады-2024 в беге на 5000 метров.

24-летняя кенийка показала результат 14 минут и 28,56 секунды. На втором месте голландка Сифан Хассан (14 минут и 30,61 секунды), бронза у представительницы Италии Нади Баттоклетти (14 минут и 31,64 секунды).

Кенийка Фейт Кипьегон, которая шла в тройке лидеров, была дисквалифицирована по ходу забега.

Легкая атлетика

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

5000 м

Финал

1. Беатрис Чебет (Кения) — 14.28,56

2. Сифан Хассан (Нидерланды) — 14.30,61

3. Надя Баттоклетти (Италия) — 14.31,64

Обсудить
Читайте также
На Олимпиаде-2024 стартовал турнир по борьбе
Теннисист Чуцинь провалился на Олимпиаде-2024 из-за сломанной ракетки
Участникам нападения на чемпиона РФ по боксу в Крыму предъявили обвинения
Что произошло после скандального матча РПЛ «Динамо» Махачкала – «Пари НН»
Отставной полковник ГРУ Квачков не дождался суда и ушел в паломничество
Премьер Британии созвал чрезвычайный комитет на фоне беспорядков в стране
Популярное видео
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Организаторы Олимпиады-2024 нарушили протокол награждения двух бронзовых призеров в легкой атлетике

Швед Дюплантис стал двукратным олимпийским чемпионом в прыжках с шестом