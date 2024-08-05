Кенийка Чебет завоевала золотую медаль в беге на 5000 метров на Олимпиаде-2024

Сегодня, 22:39
Кенийская спортсменка Беатрис Чебет завоевала золотую медаль Олимпиады-2024 в беге на 5000 метров.
24-летняя кенийка показала результат 14 минут и 28,56 секунды. На втором месте голландка Сифан Хассан (14 минут и 30,61 секунды), бронза у представительницы Италии Нади Баттоклетти (14 минут и 31,64 секунды).
Кенийка Фейт Кипьегон, которая шла в тройке лидеров, была дисквалифицирована по ходу забега.
Легкая атлетика
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
5000 м
Финал
1. Беатрис Чебет (Кения) — 14.28,56
2. Сифан Хассан (Нидерланды) — 14.30,61
3. Надя Баттоклетти (Италия) — 14.31,64