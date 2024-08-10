Кипьегон выиграла золото в беге на 1500 м на третьей Олимпиаде подряд

Сегодня, 21:31
Кенийская легкоатлетка Фейт Кипьегон стала победителем Олимпийских игр 2024 года в беге на 1500 метров.
30-летняя спортсменка преодолела дистанцию да 3 минуты 51,29 секунды, побив свой же олимпийский рекорд, который установила на Олимпиаде в Токио (3 минуты 53,11 секунды). Мировой рекорд в 1500-метровке также принадлежит Кипьегон.
Кенийка завоевала третье олимпийское золото подряд на дистанции 1500 м. Ранее на Играх в столице Франции она взяла серебро в беге на 5000 м.
Второе место в 1500-метровке в Париже заняла Джессика Халл из Австралии с результатом 3 минуты 52,56 секунды. Тройку призеров замкнула британка Джорджия Белл (3.52,61).
Легкая атлетика
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
1500 м
Финал
1. Фейт Кипьегон (Кения) — 3.51,29 OR
2. Джессика Халл (Австралия) — 3.52,56
3. Джорджия Белл (Великобритания) — 3.52,61