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Легкая атлетика

Париж-2024

Сегодня, 21:31

Кипьегон выиграла золото в беге на 1500 м на третьей Олимпиаде подряд

Алина Савинова
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Кенийская легкоатлетка Фейт Кипьегон стала победителем Олимпийских игр 2024 года в беге на 1500 метров.

30-летняя спортсменка преодолела дистанцию да 3 минуты 51,29 секунды, побив свой же олимпийский рекорд, который установила на Олимпиаде в Токио (3 минуты 53,11 секунды). Мировой рекорд в 1500-метровке также принадлежит Кипьегон.

Кенийка завоевала третье олимпийское золото подряд на дистанции 1500 м. Ранее на Играх в столице Франции она взяла серебро в беге на 5000 м.

Второе место в 1500-метровке в Париже заняла Джессика Халл из Австралии с результатом 3 минуты 52,56 секунды. Тройку призеров замкнула британка Джорджия Белл (3.52,61).

Легкая атлетика

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

1500 м

Финал

1. Фейт Кипьегон (Кения) — 3.51,29 OR

2. Джессика Халл (Австралия) — 3.52,56

3. Джорджия Белл (Великобритания) — 3.52,61

Источник: Медальный зачет Олимпийских игр в Париже
легкая атлетика
Олимпиада
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