Кочанова отреагировала на то, что могла завоевать бронзу Олимпиады-2024

Российская прыгунья Мария Кочанова прокомментировала победный прыжок на чемпионате России.

Кочанова прыгнула на 1,97 м — на Олимпиаде-2024 россиянка могла завовевать бронзу, взяв высоту выше 1,95 м.

«Думала ли я, что мой прыжок на 1,97 м принес бы мне на Олимпиаде бронзовую медаль? Нет, в секторе вообще мыслей об этом не было. Я вообще не сторонник сравнения результатов, показанных на разных стартах. Участники Олимпийских игр выступали совершенно в других условиях. Да и к сезону все подводились по-разному, кто-то выходил на пик формы к началу августа, когда была Олимпиада, кто-то к середине, как мы. Просто я рада прыгать на мировом уровне. Есть внутреннее понимание того, что ты являешься спортсменкой высокого класса», — приводит слова Кочановой ТАСС.

22-летняя россиянка на чемпионате России выполнила олимпийский норматив. Легкоатлетам, выполнившим олимпийский норматив в турнире, выплачивают 1 миллион рублей.