Ласицкене считает, что могла бы взять олимпийское золото в 2016 году

31-летняя Ласицкене 31 год также является единственной трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту (2015, 2017, 2019), дважды она побеждала на чемпионатах мира в помещении (2014, 2018).
Сегодня, 10:27
Олимпийская чемпионка 2021 года в прыжках в высоту Мария Ласицкене считает, что также могла бы выиграть золото Игр-2016. Об этом спортсменка рассказала журналистам.
«Я не буду сравнивать результаты, это ни к чему. Но в 2016 году, когда мы пропускали Олимпиаду тоже, было по-другому. Тогда я знала, что мои два метра являются лучшим результатом сезона, и если бы я поехала в Рио с этим результатом, то там все было бы иначе. Тогда была другая ситуация, другие мысли, никто не понимал, что будет и как будет», — цитирует Ласицкене ТАСС.
Российские легкоатлеты, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, не были допущены до Игр в Бразилии из-за допингового скандала. Победу в Рио-де-Жанейро одержала испанка Рут Бейтия с результатом 1,97 метра. Ласицкене за месяц до олимпийского турнира сумела прыгнуть на 2 метра.
«Сейчас время другое, результаты другие, в сравнении нет необходимости. На это я не хочу тратить энергию, настроение. Я хочу выходить на соревнования, чтобы прыгать, чтобы показать то, на что способна на сегодня — и как получится», — добавила спортменка.
31-летняя Ласицкене 31 год также является единственной трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту (2015, 2017, 2019), дважды она побеждала на чемпионатах мира в помещении (2014, 2018).