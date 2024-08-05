Легкая атлетика на Олимпиаде 2024: расписание и трансляции соревнований 5 августа

Сегодня, 19:00
Соревнования по легкой атлетике на летних Олимпийских играх 2024 года проходят с 1 по 11 августа на арене «Стад де Франс» в Париже. «СЭ» проводит текстовую онлайн-трансляцию десятого медального дня на Олимпиаде в Париже.
Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).
В соревнованиях примут участие более 1800 спортсменов, поровну разделенных между мужчинами и женщинами. Всего будет разыграно 48 комплектов медалей (25 в беговых дисциплинах, 5 в шоссейных (марафоне и спортивной ходьбе), 16 в технических дисциплинах и 2 в комбинированных).
Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.