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Легкая атлетика

Париж-2024

Сегодня, 10:30

Легкая атлетика на Олимпиаде 2024: расписание соревнований и где смотреть трансляции 4 августа

Финал по прыжкам в высоту на Олимпиаде пройдет 4 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Стадион «Стад де Франс».
Фото Global Look Press
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4 августа состоятся соревнования по легкой атлетике на Олимпийских играх. Состязания проходят на стадионе «Стад де Франс». «СЭ» публикует расписание соревновательного дня. Время начала — московское.

Расписание соревнований по легкой атлетике

4 августа, воскресенье

11.05 Женщины. 3000 м с препятствиями. Раунд 1

11.20 Женщины. Метание молота. Квалификация, группа А

11.55 Женщины. 200 м. Раунд 1

12.00 Мужчины. Прыжки в длину. Квалификация

12.45 Женщины. Метание молота. Квалификация, группа Б

12.50 Мужчины. 110 м с барьерами. Раунд 1

13.35 Женщины. 400 м с барьерами. Раунд 1

20.05 Мужчины. 400 м. Раунд 1

20.55 Женщины. Прыжки в высоту. Финал

21.05 Мужчины. 100 м. Полуфинал

21.30 Мужчины. Метание молота. Финал

21.35 Женщины. 800 м. Полуфинал

22.10 Мужчины. 1500 м. Полуфинал

22.50 Мужчины. 100 м. Финал

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр в субботу, 3 августа. Российские телеканалы не стали приобретать права на трансляцию Олимпиады. Смотреть бесплатно Игры можно на официальном сайте Международного олимпийского комитете (МОК) по регистрации.

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