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Легкая атлетика

Париж-2024

Сегодня, 11:00

Легкая атлетика на Олимпиаде 2024: расписание соревнований и смотреть трансляцию 3 августа

Финал толкания ядра на Олимпиаде пройдет 3 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Елена Куличенко.
Фото Global Look Press
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В субботу, 3 августа пройдут соревнования по легкой атлетике на Олимпийских играх. «СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.

Расписание соревнований по легкой атлетике

3 августа, суббота

11.05 Мужчины. Десятиборье. 110 м с барьерами

11.10 Мужчины. Прыжки с шестом. Квалификация

11.35 Мужчины. 100 м. Предварительные забеги

11.55 Мужчины. Десятиборье. Метание диска. Группа А

12.20 Женщины. 800 м. Утешительные забеги

12.55 Мужчины. 100 м. Раунд 1

13.05 Мужчины. Десятиборье. Метание диска. Группа Б

14.40 Мужчины. Десятиборье. Прыжок с шестом

20.10 Мужчины. Десятиборье. Метание копья. Группа А

20.15 Мужчины. 1500 м. Утешительные забеги

20.35 Мужчины. Толкание ядра. Финал

20.50 Женщины. 100 м. Полуфиналы

21.10 Мужчины. Десятиборье. Метание копья. Группа Б

21.20 Женщины. Тройной прыжок. Финал

21.55 Микст. Эстафета 4x400 м. Финал

22.20 Женщины. 100 м. Финал

22.45 Мужчины. Десятиборье. 1500 м

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр в субботу, 3 августа. Российские телеканалы не стали приобретать права на трансляцию Олимпиады. Смотреть бесплатно Игры можно на официальном сайте Международного олимпийского комитете (МОК) по регистрации.

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