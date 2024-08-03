Легкая атлетика на Олимпиаде 2024: расписание соревнований и смотреть трансляцию 3 августа

Сегодня, 11:00
В субботу, 3 августа пройдут соревнования по легкой атлетике на Олимпийских играх. «СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.
11.05 Мужчины. Десятиборье. 110 м с барьерами
11.10 Мужчины. Прыжки с шестом. Квалификация
11.35 Мужчины. 100 м. Предварительные забеги
11.55 Мужчины. Десятиборье. Метание диска. Группа А
12.20 Женщины. 800 м. Утешительные забеги
12.55 Мужчины. 100 м. Раунд 1
13.05 Мужчины. Десятиборье. Метание диска. Группа Б
14.40 Мужчины. Десятиборье. Прыжок с шестом
20.10 Мужчины. Десятиборье. Метание копья. Группа А
20.15 Мужчины. 1500 м. Утешительные забеги
20.35 Мужчины. Толкание ядра. Финал
20.50 Женщины. 100 м. Полуфиналы
21.10 Мужчины. Десятиборье. Метание копья. Группа Б
21.20 Женщины. Тройной прыжок. Финал
21.55 Микст. Эстафета 4x400 м. Финал
22.20 Женщины. 100 м. Финал
22.45 Мужчины. Десятиборье. 1500 м
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр в субботу, 3 августа. Российские телеканалы не стали приобретать права на трансляцию Олимпиады. Смотреть бесплатно Игры можно на официальном сайте Международного олимпийского комитете (МОК) по регистрации.