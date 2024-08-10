Легкая атлетика на Олимпиаде 2024: смотреть трансляцию соревнований 10 августа

Сегодня, 19:00
Соревнования по легкой атлетике на летних Олимпийских играх 2024 года проходят с 1 по 11 августа на арене «Стад де Франс» в Париже.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр.
Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).
В соревнованиях принимают участие более 1800 спортсменов, поровну мужчин и женщин. Всего на Олимпиаде разыгрывается 48 комплектов медалей (25 в беговых дисциплинах, 5 в шоссейных (марафон и спортивная ходьба), 16 в технических дисциплинах и 2 — в комбинированных).
Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.