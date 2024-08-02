Легкая атлетика на Олимпиаде 2024: смотреть трансляцию соревнований 2 августа

В пятницу, 2 августа, состоятся соревнования по легкой атлетике в рамках Олимпийских игр в Париже. В программе: десятиборье 100 м, метание молота, прыжки в высоту, толкание ядра, тройной прыжок, метание диска, смешанная эстафета 4х400 м, 100 м, 800 м, 10000 м, 1500 м.

В России федеральные телеканалы не покажут Олимпиаду-2024. Трансляцию соревнований можно бесплатно смотреть на официальном сайте МОК по быстрой регистрации. На сайте «СЭ» пройдет текстовая трансляция.

Соревнования по легкой атлетике на летних Олимпийских играх 2024 года пройдут с 1 по 11 августа на арене «Стад де Франс» в Париже.

Полностью расписание соревнований по легкой атлетике доступно в нашем материале.