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Париж-2024

Сегодня, 20:00

Легкая атлетика на Олимпиаде 2024: смотреть трансляцию соревнований 9 августа

Соревнования по легкой атлетике на Олимпиаде в Париже продолжатся 9 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Стадион «Стад де Франс».
Фото Global Look Press
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Соревнования по легкой атлетике на летних Олимпийских играх 2024 года проходят с 1 по 11 августа на арене «Стад де Франс» в Париже. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр.

Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).

В соревнованиях принимают участие более 1800 спортсменов, поровну мужчин и женщин. Всего на Олимпиаде разыгрывается 48 комплектов медалей (25 в беговых дисциплинах, 5 в шоссейных (марафон и спортивная ходьба), 16 в технических дисциплинах и 2 — в комбинированных).

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Легкая атлетика на Олимпиаде 2024: расписание и трансляции соревнований 9 августа (вечернаяя сессия)

  • 20.30 Женщины. Эстафета 4х100 м. Финал
  • 20.37 Женщины. Толкание ядра. Финал
  • 20.47 Мужчины. Эстафета 4х100 м. Финал
  • 21.00 Женщины. 400 м. Финал
  • 21.13 Мужчины. Тройной прыжок. Финал
  • 21.25 Женщины. Семиборье. 800 м
  • 21.57 Женщины. 10000 м
  • 22.45 Мужчины. 400 м с барьерами. Финал

Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.

Париж принимает летние Олимпийские игры 2024. Олимпийские игры-2024 в Париже: основная информация, виды спорта и расписание, фавориты и состав России

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