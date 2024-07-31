Соревнования по легкой атлетике на Олимпиаде в Париже пройдут с 1 по 11 августа

Соревнования по легкой атлетике на летних Олимпийских играх 2024 года пройдут с 1 по 11 августа на арене «Стад де Франс» в Париже.

В соревнованиях примут участие более 1800 спортсменов, поровну разделенных между мужчинами и женщинами. Всего будет разыграно 48 комплектов медалей (25 в беговых дисциплинах, 5 в шоссейных (марафоне и спортивной ходьбе), 16 в технических дисциплинах и 2 в комбинированных).

По сравнению с предыдущими Играми, из программы была исключена самая продолжительная дисциплина, спортивная ходьба на 50 километров у мужчин. Вместо неё была добавлена смешанная эстафета в спортивной ходьбе. Таким образом, впервые в истории лёгкой атлетики на Олимпийских играх было достигнуто равенство полов: количество дисциплин для мужчин и женщин сравнялось.

Легкая атлетика на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

1 августа, четверг

08:30. мужчины, 20 км ходьба. Финал

10:20. женщины, 20 км ходьба. Финал

2 августа, пятница

11:05. мужчины, десятиборье. 100 м

11:10. мужчины, метание молота. Квалификация A

11:15. женщины, прыжки в высоту. Квалификация A+B

11:35. женщины, 100 м. Предварительный раунд

11:55. мужчины, десятиборье. Прыжки в длину

12:05. мужчины, 1500 м. Раунд I

12:35. мужчины, метание молота. Квалификация B

12:50. женщины, 100 м. Раунд I

13:15. мужчины, десятиборье. Толкание ядра

19:00. мужчины, десятиборье. Прыжки в высоту

19:10. женщины, 5000 м. Раунд I

19:15. женщины, тройной прыжок. Квалификация A+B

19:55. женщины, метание диска. Квалификация A

20:10. смешанная эстафета 4х400 м. Раунд I

20:45. женщины, 800 м. Раунд I

21:10. мужчины, толкание ядра. Квалификация A+B

21:20. женщины, метание диска. Квалификация B

21:50. мужчины, десятиборье. 400 м

22:20. мужчины, 10000 м. Финал

3 августа, суббота

11:05. мужчины, десятиборье. 110 м с/б

11:10. мужчины, прыжки с шестом. Квалификация A+B

11:35. мужчины, 100 м. Предварительный раунд

11:55. мужчины, десятиборье. Метание диска (А)

12:10. женщины, 800 м. Утешительный раунд

12:45. мужчины, 100 м. Раунд I

13:00. мужчины, десятиборье. Метание диска (B)

14:40. мужчины, десятиборье. Прыжки с шестом

20:10. мужчины, десятиборье. Метание копья (А)

20:15. мужчины, 1500 м. Утешительный раунд

20:35. мужчины, толкание ядра. Финал

20:50. женщины, 100 м. Полуфиналы

21:10. мужчины, десятиборье. Метание копья (B)

21:20. женщины, тройной прыжок. Финал

21:55. смешанная эстафета 4х400 м. Финал

22:20. женщины, 100 м. Финал

22:45. мужчины, десятиборье 1500 м, Финал

4 августа, воскресенье

11:05. женщины, 3000 м стиплчейз. Раунд I

11:20. женщины, метание молота. Квалификация A

11:55. женщины, 200 м. Раунд I

12:00. мужчины, прыжки в длину. Квалификация A+B

12:45. женщины, метание молота. Квалификация B

12:50. мужчины, 110 м с барьерами. Раунд I

13:35. женщины, 400 м с барьерами. Раунд I

20:05. мужчины, 400 м. Раунд I

20:50. женщины, прыжки в высоту. Финал

21:00. мужчины, 100 м. Полуфиналы

21:30. мужчины, метание молота. Финал

21:35. женщины, 800 м. Полуфиналы

22:10. мужчины, 1500 м. Полуфиналы

22:50. мужчины, 100 м. Финал

5 августа, понедельник

11:05. мужчины, 400 м с барьерами. Раунд I

11:10. мужчины, метание диска. Квалификация A

11:40. женщины, прыжки с шестом. Квалификация A+B

11:50. женщины, 400 м с барьерами. Утешительный раунд

12:20. мужчины, 400 м. Утешительный раунд

12:35. мужчины, метание диска. Квалификация B

12:55. женщины, 400 м. Раунд I

13:50. женщины, 200 м. Утешительный раунд

20:00. мужчины, прыжки с шестом. Финал

20:04. мужчины, 3000 м стиплчейз. Раунд I

20:55. мужчины, 200 м. Раунд I

21:30. женщины, метание диска. Финал

21:45. женщины, 200 м. Полуфиналы

22:10. женщины, 5000 м. Финал

22:45. женщины, 800 м. Финал

6 августа, вторник

11:05. женщины, 1500 м. Раунд I

11:20. мужчины, метание копья. Квалификация A

11:50. мужчины, 110 м с барьерами. Утешительный раунд

12:15. женщины, прыжки в длину. Квалификация A+B

12:20. женщины, 400 м. Утешительный раунд

12:50. мужчины, метание копья. Квалификация B

13:00. мужчины, 400 м с барьерами. Утешительный раунд

13:30. мужчины, 200 м. Утешительный раунд

20:35. мужчины, 400 м. Полуфиналы

20:55. женщины, метание молота. Финал

21:07. женщины, 400 м с барьерами. Полуфиналы

21:15. мужчины, прыжки в длину. Финал

21:50. мужчины, 1500 м. Финал

22:10. женщины, 3000 м стиплчейз. Финал

22:40. женщины, 200 м. Финал

7 августа, среда

08:30. ходьба, смешанная эстафета. Финал

11:05. мужчины, прыжки в высоту. Квалификация A+B

11:15. женщины, 100 м с барьерами. Раунд I

11:25. женщины, метание копья. Квалификация A

12:00. мужчины, 5000 м. Раунд I

12:45. мужчины, 800 м. Раунд I

12:50. женщины, метание копья. Квалификация B

13:35. женщины, 1500 м. Утешительный раунд

20:00. женщины, прыжки с шестом. Финал

20:05. мужчины, 110 м с барьерами. Полуфиналы

20:15. мужчины, тройной прыжок. Квалификация A+B

20:35. мужчины, 400 м с барьерами. Полуфиналы

21:02. мужчины, 200 м. Полуфиналы

21:25. мужчины, метание диска. Финал

21:45. женщины, 400 м. Полуфиналы

22:20. мужчины, 400 м. Финал

22:40. мужчины, 3000 м стиплчейз. Финал

8 августа, четверг

11:05. женщины, семиборье 100 м

11:25. женщины, толкание ядра. Квалификация A+B

11:35. женщины, 100 м с барьерами. Утешительный раунд

12:05. женщины, семиборье. Прыжки в высоту

12:10. женщины, 4х100 м эстафета. Раунд I

12:35. мужчины, 4х100 м эстафета. Раунд I

13:00. мужчины, 800 м. Утешительный раунд

20:35. женщины, семиборье. Толкание ядра

20:35. женщины, 1500 м. Полуфиналы

21:00. женщины, прыжки в длину. Финал

21:25. мужчины, метание копья. Финал

21:30. мужчины, 200 м. Финал

21:55. женщины, семиборье 200 м

22:25. женщины, 400 м с барьерами. Финал

22:45. мужчины, 110 м с барьерами Финал

9 августа, пятница

11:05. женщины, семиборье. Прыжки в длину

11:40. женщины, 4х400 м эстафета. Раунд I

12:05. мужчины, 4х400 м эстафета. Раунд I

12:20. женщины, семиборье. Метание копья (А)

12:30. мужчины, 800 м. Полуфиналы

13:05. женщины, 100 м с барьерами. Полуфиналы

13:30. женщины, семиборье. Метание копья (B)

20:30. женщины, 4х100 м эстафета. Финал

20:40. женщины, толкание ядра. Финал

20:45. мужчины, 4х100 м эстафета. Финал

21:00. женщины, 400 м. Финал

21:10. мужчины, тройной прыжок. Финал

21:15. женщины, семиборье 800 м, Финал

21:55. женщины, 10000 м. Финал

22:45. мужчины, 400 м с барьерами. Финал

10 августа, суббота

09:00. мужчины, марафон. Финал

20:10. мужчины, прыжки в высоту. Финал

20:25. мужчины, 800 м. Финал

20:40. женщины, метание копья. Финал

20:45. женщины, 100 м с барьерами. Финал

21:00. мужчины, 5000 м. Финал

21:25. женщины, 1500 м. Финал

22:12. мужчины, 4х400 м эстафета. Финал

22:22. женщины, 4х400 м эстафета. Финал

11 августа, воскресенье

09:00. женщины, марафон, финал

Полное расписание соревнований по легкой атлетике доступно в разделе на сайте «СЭ».