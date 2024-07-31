Легкая атлетика на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

31 июля, 22:00
Соревнования по легкой атлетике на летних Олимпийских играх 2024 года пройдут с 1 по 11 августа на арене «Стад де Франс» в Париже.
В соревнованиях примут участие более 1800 спортсменов, поровну разделенных между мужчинами и женщинами. Всего будет разыграно 48 комплектов медалей (25 в беговых дисциплинах, 5 в шоссейных (марафоне и спортивной ходьбе), 16 в технических дисциплинах и 2 в комбинированных).
По сравнению с предыдущими Играми, из программы была исключена самая продолжительная дисциплина, спортивная ходьба на 50 километров у мужчин. Вместо неё была добавлена смешанная эстафета в спортивной ходьбе. Таким образом, впервые в истории лёгкой атлетики на Олимпийских играх было достигнуто равенство полов: количество дисциплин для мужчин и женщин сравнялось.
08:30. мужчины, 20 км ходьба. Финал
10:20. женщины, 20 км ходьба. Финал
11:05. мужчины, десятиборье. 100 м
11:10. мужчины, метание молота. Квалификация A
11:15. женщины, прыжки в высоту. Квалификация A+B
11:35. женщины, 100 м. Предварительный раунд
11:55. мужчины, десятиборье. Прыжки в длину
12:05. мужчины, 1500 м. Раунд I
12:35. мужчины, метание молота. Квалификация B
12:50. женщины, 100 м. Раунд I
13:15. мужчины, десятиборье. Толкание ядра
19:00. мужчины, десятиборье. Прыжки в высоту
19:10. женщины, 5000 м. Раунд I
19:15. женщины, тройной прыжок. Квалификация A+B
19:55. женщины, метание диска. Квалификация A
20:10. смешанная эстафета 4х400 м. Раунд I
20:45. женщины, 800 м. Раунд I
21:10. мужчины, толкание ядра. Квалификация A+B
21:20. женщины, метание диска. Квалификация B
21:50. мужчины, десятиборье. 400 м
22:20. мужчины, 10000 м. Финал
11:05. мужчины, десятиборье. 110 м с/б
11:10. мужчины, прыжки с шестом. Квалификация A+B
11:35. мужчины, 100 м. Предварительный раунд
11:55. мужчины, десятиборье. Метание диска (А)
12:10. женщины, 800 м. Утешительный раунд
12:45. мужчины, 100 м. Раунд I
13:00. мужчины, десятиборье. Метание диска (B)
14:40. мужчины, десятиборье. Прыжки с шестом
20:10. мужчины, десятиборье. Метание копья (А)
20:15. мужчины, 1500 м. Утешительный раунд
20:35. мужчины, толкание ядра. Финал
20:50. женщины, 100 м. Полуфиналы
21:10. мужчины, десятиборье. Метание копья (B)
21:20. женщины, тройной прыжок. Финал
21:55. смешанная эстафета 4х400 м. Финал
22:20. женщины, 100 м. Финал
22:45. мужчины, десятиборье 1500 м, Финал
11:05. женщины, 3000 м стиплчейз. Раунд I
11:20. женщины, метание молота. Квалификация A
11:55. женщины, 200 м. Раунд I
12:00. мужчины, прыжки в длину. Квалификация A+B
12:45. женщины, метание молота. Квалификация B
12:50. мужчины, 110 м с барьерами. Раунд I
13:35. женщины, 400 м с барьерами. Раунд I
20:05. мужчины, 400 м. Раунд I
20:50. женщины, прыжки в высоту. Финал
21:00. мужчины, 100 м. Полуфиналы
21:30. мужчины, метание молота. Финал
21:35. женщины, 800 м. Полуфиналы
22:10. мужчины, 1500 м. Полуфиналы
22:50. мужчины, 100 м. Финал
11:05. мужчины, 400 м с барьерами. Раунд I
11:10. мужчины, метание диска. Квалификация A
11:40. женщины, прыжки с шестом. Квалификация A+B
11:50. женщины, 400 м с барьерами. Утешительный раунд
12:20. мужчины, 400 м. Утешительный раунд
12:35. мужчины, метание диска. Квалификация B
12:55. женщины, 400 м. Раунд I
13:50. женщины, 200 м. Утешительный раунд
20:00. мужчины, прыжки с шестом. Финал
20:04. мужчины, 3000 м стиплчейз. Раунд I
20:55. мужчины, 200 м. Раунд I
21:30. женщины, метание диска. Финал
21:45. женщины, 200 м. Полуфиналы
22:10. женщины, 5000 м. Финал
22:45. женщины, 800 м. Финал
11:05. женщины, 1500 м. Раунд I
11:20. мужчины, метание копья. Квалификация A
11:50. мужчины, 110 м с барьерами. Утешительный раунд
12:15. женщины, прыжки в длину. Квалификация A+B
12:20. женщины, 400 м. Утешительный раунд
12:50. мужчины, метание копья. Квалификация B
13:00. мужчины, 400 м с барьерами. Утешительный раунд
13:30. мужчины, 200 м. Утешительный раунд
20:35. мужчины, 400 м. Полуфиналы
20:55. женщины, метание молота. Финал
21:07. женщины, 400 м с барьерами. Полуфиналы
21:15. мужчины, прыжки в длину. Финал
21:50. мужчины, 1500 м. Финал
22:10. женщины, 3000 м стиплчейз. Финал
22:40. женщины, 200 м. Финал
08:30. ходьба, смешанная эстафета. Финал
11:05. мужчины, прыжки в высоту. Квалификация A+B
11:15. женщины, 100 м с барьерами. Раунд I
11:25. женщины, метание копья. Квалификация A
12:00. мужчины, 5000 м. Раунд I
12:45. мужчины, 800 м. Раунд I
12:50. женщины, метание копья. Квалификация B
13:35. женщины, 1500 м. Утешительный раунд
20:00. женщины, прыжки с шестом. Финал
20:05. мужчины, 110 м с барьерами. Полуфиналы
20:15. мужчины, тройной прыжок. Квалификация A+B
20:35. мужчины, 400 м с барьерами. Полуфиналы
21:02. мужчины, 200 м. Полуфиналы
21:25. мужчины, метание диска. Финал
21:45. женщины, 400 м. Полуфиналы
22:20. мужчины, 400 м. Финал
22:40. мужчины, 3000 м стиплчейз. Финал
11:05. женщины, семиборье 100 м
11:25. женщины, толкание ядра. Квалификация A+B
11:35. женщины, 100 м с барьерами. Утешительный раунд
12:05. женщины, семиборье. Прыжки в высоту
12:10. женщины, 4х100 м эстафета. Раунд I
12:35. мужчины, 4х100 м эстафета. Раунд I
13:00. мужчины, 800 м. Утешительный раунд
20:35. женщины, семиборье. Толкание ядра
20:35. женщины, 1500 м. Полуфиналы
21:00. женщины, прыжки в длину. Финал
21:25. мужчины, метание копья. Финал
21:30. мужчины, 200 м. Финал
21:55. женщины, семиборье 200 м
22:25. женщины, 400 м с барьерами. Финал
22:45. мужчины, 110 м с барьерами Финал
11:05. женщины, семиборье. Прыжки в длину
11:40. женщины, 4х400 м эстафета. Раунд I
12:05. мужчины, 4х400 м эстафета. Раунд I
12:20. женщины, семиборье. Метание копья (А)
12:30. мужчины, 800 м. Полуфиналы
13:05. женщины, 100 м с барьерами. Полуфиналы
13:30. женщины, семиборье. Метание копья (B)
20:30. женщины, 4х100 м эстафета. Финал
20:40. женщины, толкание ядра. Финал
20:45. мужчины, 4х100 м эстафета. Финал
21:00. женщины, 400 м. Финал
21:10. мужчины, тройной прыжок. Финал
21:15. женщины, семиборье 800 м, Финал
21:55. женщины, 10000 м. Финал
22:45. мужчины, 400 м с барьерами. Финал
09:00. мужчины, марафон. Финал
20:10. мужчины, прыжки в высоту. Финал
20:25. мужчины, 800 м. Финал
20:40. женщины, метание копья. Финал
20:45. женщины, 100 м с барьерами. Финал
21:00. мужчины, 5000 м. Финал
21:25. женщины, 1500 м. Финал
22:12. мужчины, 4х400 м эстафета. Финал
22:22. женщины, 4х400 м эстафета. Финал
09:00. женщины, марафон, финал
Полное расписание соревнований по легкой атлетике доступно в разделе на сайте «СЭ».