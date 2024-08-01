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Легкая атлетика

Париж-2024

Сегодня, 16:10

Легкоатлет из Великобритании снялся с Олимпиады из-за травмы

Алина Савинова
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Британский легкоатлет Джейк Уайтман был вынужден отказаться от участия в Олимпиаде в Париже из-за повреждения подколенного сухожилия, сообщает пресс-служба олимпийской сборной Великобритании.

В последний момент в качестве замены Уайтману был вызван Эллиот Джайлс. Он выступит в забеге на 800 метров на своих третьих Играх. 30-летний спортсмен является бронзовым призером чемпионата Европы 2016 года, а также чемпионом Великобритании (2016).

Соревнования по легкой атлетике на летних Олимпийских играх 2024 года стартуют 1 августа на арене «Стад де Франс» в Париже и завершатся 11-го числа.

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