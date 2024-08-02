Легкоатлетка Куличенко назвала мифом предвзятое отношение к русским на Олимпиаде-2024

Российская прыгунья в высоту Елена Куличенко, выступающая за Кипр, в интервью «СЭ» рассказала об отношении к русским на Олимпиаде-2024 в Париже.

— Не удивляются, что вы в футболке сборной Кипра говорите по-русски?

— Я бы не сказала. Нормально реагируют.

— Когда вас спрашивают, откуда вы, что отвечаете?

— Говорю, что представляю Кипр. Если это чуть больше, чем просто формальный вопрос, отвечаю, что я представляю Кипр, но я из России. Все реагируют спокойно. Это все мифы, придуманные людьми и интернетом. Не надо читать всякую «левую» информацию. Надо жить реальной жизнью.

Куличенко вышла в финал олимпийского прыжкового турнира, взяв высоту 1,92 м. В Париже она также несла флаг Кипра на церемонии открытия.