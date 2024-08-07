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Париж-2024

Сегодня, 13:49

Британский и французский легкоатлеты едва не подрались после массового завала в квалификации Олимпиады-2024

Руслан Минаев
Джордж Миллз (слева) и Хьюго Хэй.
Фото Reuters
Массовый завал атлетов в квалификации забега на 5000 м на Олимпиаде в Париже.
Фото AFP
Массовый завал атлетов в квалификации забега на 5000 м на Олимпиаде в Париже.
Фото AFP
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Массовый завал произошел в полуфинале забега на 5000 метров у мужчин на Олимпийских играх в Париже.

Массовый завал атлетов в квалификации забега на 5000 м на Олимпиаде в Париже.
Фото AFP

В результате инцидента со значительным отставанием соревнование завершили британец Джордж Миллз, голландец Майк Фоппен, представитель сборной беженцев Доминик Лобалу и испанец Тьерри Ндикумвенайо. Также в завале участвовал француз Хьюго Хэй, который финишировал на седьмом месте и прошел в финал.

Массовый завал атлетов в квалификации забега на 5000 м на Олимпиаде в Париже.
Фото AFP

После забега Миллз едва не подрался с Хэйем, считая его зачинщиком завала. После пересмотра эпизода судьи приняли решение допустить Миллза, Фоппена, Лобалу и Ндикумвенайо в финал.

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