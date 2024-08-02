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Легкая атлетика

Париж-2024

Сегодня, 12:02

На сайте Олимпийских игр в Париже разместили российский флаг

Алина Савинова
Олимпийские кольца.
Фото Global Look Press
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На официальном сайте Олимпийских игр-2024 появился российский флаг, сопровождающий информацию о рекорде прыгуньи в высоту Елены Слесаренко.

О достижении спортсменки из России упоминается в разделе о результатах соревнований по легкой атлетике. В 2004 году Слесаренко завоевала золотую медаль в прыжках в высоту на Олимпиаде в Афинах, установив новый олимпийский рекорд — 2,06 метра.

Сайт Олимпийских игр в Париже.
Фото Скриншот трансляции

Соревнования по легкой атлетике на летних Олимпийских играх-2024 проходят с 1 по 11 августа на арене «Стад де Франс» в Париже.

На проходящую в столице Франции Олимпиаду МОК допустил только 15 россиян: семь теннисистов, трех велогонщиков, трех представителей гребли на байдарках и каноэ, одну представительницу прыжков на батуте и одного пловца. Большинство из них уже завершили свое выступление в олимпийском турнире.

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