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Париж-2024

Сегодня, 18:25

НОК Румынии обратился в CAS из-за пересмотра оценок вольных упражнений на Олимпиаде-2024

Сергей Разин
корреспондент
Гимнастка Джордан Чайлз
Джордан Чайлз.
Фото Reuters
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Национальный олимпийский комитет (НОК) Румынии обратился в CAS из-за пересмотра оценок американки Джордан Чайлз в вольных упражнениях на Олимпиаде-2024.

5 августа румынская гимнастка Ана Бэрбосу заняла третье место, Чайлз стала пятой. После подачи протеста американской стороной оценку Чайлз пересмотрели — спортсменка поднялась с пятого места на третье, а Бэрбосу опустилась на четвертое место.

НОК Румынии и Румынская федерация гимнастики обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за лишения Бэрбосу медали.

Ребека Андраде. Бразильская гимнастка Андраде выиграла золото в вольных упражнениях на Олимпиаде, у Байлз — серебро

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