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Легкая атлетика

Париж-2024

Сегодня, 10:22

Эквадорец Пинтадо одержал победу в спортивной ходьбе на Олимпиаде-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Эквадорский легкоатлет Брайан Пинтадо стал олимпийским чемпионом в спортивной ходьбе на 20 км на Играх-2024 в Париже.

В финале он преодолел дистанцию за 1 час 18 минут 55 секунд.

Второе место занял представитель Бразилии Кайо Бонфим (+14 секунд), третье — испанец Альваро Мартин (+16 секунд).

29-летний Пинтадо впервые выиграл золото Олимпиады. Ранее он участвовал в летних Играх 2016 и 2020 годов.

«СЭ» ведет трансляцию дня Олимпийских игр-2024 в Париже.

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Ходьба 20 км

Финал

1. Брайан Даниэль Пинтадо (Эквадор) — 1 час 18 минут 55 секунд

2. Каю Бонфим (Бразилия) — 1:19.09

3. Альваро Мартин (Испания) — 1:19.11

легкая атлетика
Олимпиада
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