Норвежский бегун Ингебригтсен стал двукратным олимпийским чемпионом

Сегодня, 21:39
Норвежский бегун Якоб Ингебригтсен выиграл золото в беге на 5000 м на Олимпийских играх в Париже.
23-летний легкоатлет показал время 13 минут 13,66 секунды.
Серебряную медаль выиграл кениец Роналд Квемой — 13.15,04. Бронза — у американца Гранта Фишера (13.15,13).
Ингебригтсен выиграл второе золото Олимпийских игр. Ранее он был первым в беге на 1500 м в Токио-2020.
Легкая атлетика
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
5000 м
Финал
1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) — 13.13,66
2. Роналд Квемой (Кения) — 13.15,04
3. Грант Фишер (США) — 13.15,13