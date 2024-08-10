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Париж-2024

Сегодня, 22:14

Новозеландец Керр победил американца Макьюэна в перепрыжке за золото на Олимпиаде в Париже

Руслан Минаев
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Новозеландец Хэмиш Керр выиграл золотую медаль в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Париже.

В перепрыжке после отказа делить золото с американцем Шелби Макьюэном 27-летний легкоатлет взял высоту 2,34 метра — после неудачных попыток на 2,36 и 2,38 метра. Макьюэн не смог повторить ни один результат.

До перепрыжки оба спортсмена остановились на результате 2,36 метра. Обладателем бронзовой медали стал Мутаз Баршим (Катар) — 2,34.

На Играх в Токио-2020 точно такая же ситуация возникла с участием итальянца Джанмарко Тамбери и Баршима, тогда оба спортсмена решили поделить золото.

Виктор Вембаньяма и&nbsp;Леброн Джеймс. Олимпиада-2024: новозеландец победил американца в перепрыжке за золото. Онлайн-трансляция 10 августа
Источник: Медальный зачет Олимпиады-2024
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