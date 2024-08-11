Сифан Хассан завоевала золото в марафоне на Олимпиаде в Париже

Сегодня, 11:27
Нидерландская легкоатлетка Сифан Хассан стала победительницей марафона на Олимпиаде в Париже.
31-летняя спортсменка преодолела дистанцию в 42 км 195 м за 2 часа 22 минуты и 55 секунд. Это новый олимпийский рекорд.
Хассан завоевала свою третью медаль на этой Олимпиаде. Ранее она выиграла две бронзы на дистанциях 5000 м и 10000 м. Кроме того, она принесла Нидерландам первое в истории золото в олимпийском марафоне.
Второе место заняла Тигст Ассефа из Эфиопии, отставшая от лидера на 3 секунды. Бронза у кенийки Хелен Обири (2:23.10).
Легкая атлетика
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
Марафон
Финал
1. Сифан Хассан (Нидерланды) — 2:22.55 (OR)
2. Тигст Ассефа (Эфиопия) — 2:22.58
3. Хелен Обири (Кения) — 2:23.10