Олимпийская чемпионка призналась, что едва не завершила карьеру за полгода до победных Игр

Олимпийская чемпионка Гульнара Самитова-Галкина в интервью «СЭ» поделилась своими воспоминаниями о старте сезона 2008 года.

Легкоатлетка призналась, что думала над завершением карьеры.

«На самом деле до Олимпиады у меня шел непростой сезон. В январе 2008-го я уже было хотела завершать свою спортивную карьеру. Результаты никак не шли, тренировки казались скучными… Было такое ощущение, что предел. Что я уже все как спортсмен, ничего уже не получится большого достичь в спорте. Раз так, то какой смысл продолжать?

И тут Геннадий Михайлович говорит: а давай попробуем хотя бы! Получится — значит получится. Не получится — тогда уже точно будешь завершать. Вот мы и попробовали. Результат все знают. Конечно, было сложно, тренировались как не в себя. Но оно того стоило», — сказала Самитова-Галкина.

В августе 2008-го Самитова-Галкина победила на Олимпиаде в Пекине с мировым рекордом на дистанции 3000 м с препятствиями.