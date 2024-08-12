Олимпийская чемпионка рассказала, что едва не потеряла золотую медаль из-за демонстрации флага Татарстана

Олимпийская чемпионка Гульнара Самитова-Галкина в интервью «СЭ» рассказала что из-за демонстрации флага Республики Татарстан после победы на Олимпиаде в Пекине ее могли лишить золотой медали Игр.

«На эмоциях я, честно говоря, даже не понимала, что творю. А проблемы из-за флага Татарстана могли возникнуть у нас серьезные на самом деле! Мне в команде флаг передали, я и побежала — не знала ведь, не понимала, что этого делать нельзя. Нужны флаги стран — членов МОК и ООН. Как-то сказали, что татарский флаг похож на итальянский, вроде бы так историю разрулили. Ну и сослались на эмоции.

Мы приехали как сборная России, выступали под флагом России, поэтому у нас у всех единый флаг. Мы должны были бежать только под российским флагом. А у меня же эмоции, меня всю переполняло. Такое счастье! А мне потом говорят: ты зачем взяла флаг, ты что натворила? Потому что по регламенту меня даже могли лишить медали за флаг, который не допускается МОК. Я очень сильно переживала, что лишат медали, по идее то, что я сделала, это неприемлемо», — сказала Самитова-Галкина.

Самитова-Галкина родилась и проживает в Набережных Челнах.