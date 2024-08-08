Пакистанец Надим взял золото и установил новый олимпийский рекорд в метании копья

Сегодня, 22:47
Пакистанский легкоатлет Аршад Надим завоевал золотую медаль Олимпиады-2024 в метании копья.
27-летний пакистанец показал результат в 92,97 метра, установив новый олимпийский рекорд. Предыдущее достижение принадлежало норвежцу Андреасу Торкильдсену на Играх-2008 (90,57 метра).
Серебро завоевал Нирай Чопра из Индии (89,45 метра), бронза у Андерсона Петерса из Гренады (88,54 метра).
Легкая атлетика
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Копье
Финал
1. Аршад Надим (Пакистан) — 92,97 (OR)
2. Нирай Чопра (Индия) — 89,45
3. Андерсон Петерс (Гренада) — 88,54