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Париж-2024

Сегодня, 22:47

Пакистанец Надим взял золото и установил новый олимпийский рекорд в метании копья

Сергей Разин
корреспондент
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Пакистанский легкоатлет Аршад Надим завоевал золотую медаль Олимпиады-2024 в метании копья.

27-летний пакистанец показал результат в 92,97 метра, установив новый олимпийский рекорд. Предыдущее достижение принадлежало норвежцу Андреасу Торкильдсену на Играх-2008 (90,57 метра).

Серебро завоевал Нирай Чопра из Индии (89,45 метра), бронза у Андерсона Петерса из Гренады (88,54 метра).

Легкая атлетика

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Копье

Финал

1. Аршад Надим (Пакистан) — 92,97 (OR)

2. Нирай Чопра (Индия) — 89,45

3. Андерсон Петерс (Гренада) — 88,54

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