Привалова заявила, что принципиально не будет смотреть Олимпиаду в Париже

Победительница Олимпиады-2000 в беге на 400 м с барьерами Ирина Привалова рассказала, что не будет смотреть Олимпийские игры в Париже.

«Как человеку, посвятившему легкой атлетике всю свою жизнь, мне было бы очень интересно посмотреть олимпийские соревнования. Но я решила для себя, что принципиально не буду этого делать. Причина — отсутствие наших легкоатлетов на Играх в Париже. Результаты я, конечно, узнаю, но смотреть однозначно не буду», — цитирует Привалову ТАСС.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. При этом российских атлетов не допустят на церемонию открытия Игр, также они не будут упомянуты в медальной таблице.