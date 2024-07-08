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Париж-2024

Сегодня, 19:15

Привалова заявила, что принципиально не будет смотреть Олимпиаду в Париже

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Победительница Олимпиады-2000 в беге на 400 м с барьерами Ирина Привалова рассказала, что не будет смотреть Олимпийские игры в Париже.

«Как человеку, посвятившему легкой атлетике всю свою жизнь, мне было бы очень интересно посмотреть олимпийские соревнования. Но я решила для себя, что принципиально не буду этого делать. Причина — отсутствие наших легкоатлетов на Играх в Париже. Результаты я, конечно, узнаю, но смотреть однозначно не буду», — цитирует Привалову ТАСС.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. При этом российских атлетов не допустят на церемонию открытия Игр, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Источник: ТАСС
легкая атлетика
Олимпиада
Ирина Привалова
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