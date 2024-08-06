Дюплантис развил скорость до 38,2 км/ч на Олимпиаде

Шведский прыгун с шестов Арман Дюплантис разогнался до 38,2 км/ч во время попыток на Олимпийских играх в Париже, сообщает World Athletics в соцсети.

Для сравнения, лучший результат на чемпионате Европы по футболу 2024 года показал нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, совершив забег со скоростью 36,5 км/ч. Американский спринтер Ноа Лайлз в финале Олимпиады-2024 на дистанции 100 метров показал скорость 43,5 км/ч.

6 августа, в интервью Eurosport Дюплантис признался, что раньше пробегал 100-метровку за 10,5 секунды.

5 августа 24-летний Дюплантис выиграл золотую медаль на Играх в Париже, став двукратным олимпийским чемпионом. Швед установил новый мировой рекорд (6,25 метра), обновив свой же показатель (6,24 м).