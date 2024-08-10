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Париж-2024

Сегодня, 16:41

Прыгун в высоту Тамбери госпитализирован за несколько часов до финала Олимпиады

Джанмарко Тамбери.
Фото Reuters
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Итальянский прыгун в высоту Джанмарко Тамбери госпитализирован за несколько часов до финала олимпийских соревнований. О произошедшем спортсмен написал в социальных сетях.

«Меня только что отвезли в отделение скорой помощи после двойной рвоты кровью. Впереди я должен сдать несколько тестов, чтобы понять, что с моим организмом. Я получаю от вас множество сообщений. Любовь, которую вы ко мне проявляете, заслуживает ответной реакции. В этот день я мечтал обо всем, кроме того, чтобы жить в подобном кошмаре», — написал Тамбери в социальных сетях.

За два дня до начала квалификационных соревнований по прыжкам в высоту Тамбери был госпитализирован из-за подозрений на камни в почках. Несмотря на проблемы со здоровьем, итальянец выступил в квалификации и отобрался в финал, показав результат 2,24 метра. В субботу, 10 августа, спортсмен почувствовал аналогичную боль.

Финальный турнир по прыжкам в высоту пройдет в 20:00 по московскому времени.

Олимпиада
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