Прыгун в высоту Тамбери после госпитализации выступил в финале Олимпиады, но не смог взять высоту 2,27 м

Чемпион Олимпиады-2020 в Токио итальянец Марко Тамбери лишился шанса завоевать медаль в прыжках в высоту на Олимпиаде в Париже.

Несмотря на то что за несколько часов до финала спортсмен был госпитализирован из-за проблем с почками, он все равно принял участие в олимпийских соревнованиях.

Тамбери вышел в сектор, с третьей попытки взял высоту 2,22 м, но ему не удалось покорить высоту 2,27 м.

Соревнования по легкой атлетике на летней Олимпиаде проходят с 1 по 11 августа на арене «Стад де Франс» в столице Франции.