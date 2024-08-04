Прыжки в высоту у женщин на Олимпиаде 2024: смотреть трансляцию финала

Финал по прыжкам в высоту среди женщин на Олимпиаде пройдет в воскресенье, 4 августа.

Финал по прыжкам в высоту среди женщин на Олимпиаде пройдет в воскресенье, 4 августа. Начало — в 20:55 по московскому времени. Из квалификации в решающую стадию вышли 13 участниц. Публикуем список финалисток.

Участницы финала по прыжкам в высоту:

Наваль Меникер (Франция)

Вашти Каннингем (США)

Ярослава Магучих (Украина)

Никола Олислэгерс (Австралия)

Элеонор Паттерсон (Австралия)

Бусе Савашкан (Турция)

Валдилея Мартинс (Бразилия)

Елена Куличенко (Кипр)

Ангелина Топич (Сербия)

Кристина Хонзель (Германия)

Татьяна Гусин (Греция)

Ирина Геращенко (Украина)

Сафина Садуллаева (Узбекистан)

«СЭ» проведет текстовую трансляцию в перекличке соревновательного дня Олимпиады-2024. В России федеральные телеканалы не показывают Олимпийские игры в Париже. Видеотрансляцию матча можно смотреть бесплатно на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) после регистрации.

Украинская легкоатлетка Магучих в квалификации прыгнула 2 м 10 см, побив мировой рекорд Стефки Костадиновой из Болгарии, который держался 37 лет.

В соревнованиях участвует россиянка Елена Куличенко, которая после смены гражданства в 2021 году выступает за Кипр.