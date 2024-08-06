Лавиллени: «Дюплантис — легенда легкой атлетики. Для меня он лучше, чем все остальные звезды»

Французский прыгун с шестом, олимпийский чемпион 2012 года Рено Лавиллени прокомментировал выступление шведа Армана Дюплантиса на Играх-2024 в Париже.

«Не стоит говорить лишних слов. Он — легенда прыжков с шестом, даже легенда легкой атлетики. Для меня он лучше, чем все спринтеры, чем все остальные звезды. Никто сейчас не способен быть практически непобедимым, побить несколько мировых рекордов, тем более таким образом. Очевидно, что все эти превосходства оправданы», — приводит слова Лавиллени RMC Sport.

24-летний Дюплантис на Олимпиаде-2024 установил олимпийский (6,10 метра) и мировой (6,25) рекорды. Он стал двукратным олимпийским чемпионом.