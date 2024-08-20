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Париж-2024

Сегодня, 11:25

Россиянка Кнороз назвала катастрофой организацию состязаний прыгуний с шестом на Олимпиаде

Виктория Кравченко
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Чемпионка России в прыжках с шестом Полина Кнороз заявила, что организаторы олимпийского легкоатлетического турнира Игр в Париже не сумели сработать профессионально во время женского финала в прыжках с шестом, когда очень долго не разрешали продолжать выступление австралийке Нине Кеннеди.

«Я смотрела в прямом эфире трансляцию женского турнира по прыжкам с шестом из олимпийского Парижа. То, что во время тех состязаний произошло, не иначе как катастрофой назвать нельзя. Допустив огромную задержку, организаторы сделали все, чтобы Нина Кеннеди не продолжала дальше прыгать. Это просто ужас, сделать на таких высотах такую огромную паузу в ситуации, когда спортсмен на адреналине способен прыгать еще выше, мне очень обидно было за Нину», — цитирует Кнороз ТАСС.

Кеннеди, завоевав титул олимпийской чемпионки с результатом 4,90 м, очень долго ждала разрешения от судей прыгать на 4,95 м и сделала только одну попытку на этой высоте, после чего отказалась выступать дальше, так как выгорела эмоционально после длительного ожидания.

Источник: ТАСС
Олимпиада
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