Российскую легкоатлетку Томашову лишили серебра Олимпиады-2012 из-за допинга

Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил российскую легкоатлетку Татьяну Томашову серебряной медали Олимпийских игр 2012 года в беге на 1500 м, сообщила пресс-служба организации.

Соответствующее решение было принято из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил. Все результаты спортсменки в период с 21 июня 2012 по 3 января 2015 года были аннулированы. Кроме того, CAS дисквалифицировал Томашеву на десять лет начиная с 3 сентября 2024 года.

На Олимпийских играх в Лондоне Томашова заняла четвертое место, однако из-за дисквалификации двух турецких легкоатлеток россиянке присудили серебряную награду.