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Олимпиада

Сегодня, 09:15

Самитова-Галкина — о мировом рекорде в Пекине: «Понимала, что бегу быстро. Изначально с первых метров пошла вперед»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Олимпийская чемпионка Гульнара Самитова-Галкина в интервью «СЭ» поделилась своими воспоминаниями о победе на дистанции 3000 м с препятствиями на Олимпиаде 2008 в Пекине с мировым рекордом.

«У нас есть табло, поэтому во время бега я в любом случае контролировала время. И я знала, что бегу выше своего личного рекорда. Но загадывать ничего в нашем виде спорта нельзя ровно до последнего препятствия. Только вот когда я уже преодолела последний барьер, появилась уверенность, что я выиграла Олимпийские игры.

Понимала, что бегу быстро. До этого у меня был рекорд 9.01, и я смотрела по отсечкам, помнила, как я бежала первый километр, второй. Все это знаешь, следишь, контролируешь. Но и ощущения внутренние важны, я сразу сама встала, побежала. В своем ритме. Дело в том, что у меня длинные шаги, поэтому я не привыкла за кем-то бежать, под кого-то подстраиваться. Мне удобно широкими шагами бежать, поэтому я сразу изначально пошла с первых метров вперед, ни под кого ориентироваться, подстраиваться не хотела, повела девочек за собой», — сказала Самитова-Галкина.

 
Гульнара Самитова-Галкина празднует победу на&nbsp;Олимпиаде-2008. «Меня могли лишить медали за флаг, который не допускает МОК». Самитова-Галкина показала миру Татарстан — но рисковала с дисквалификацией

Мировой рекорд Самитовой-Галкиной продержался до 2016 года. Олимпийский рекорд — до 2024 года.

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